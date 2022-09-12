Ebru Yaşar: Çok mutlu ve gururluyum

Ebru Yaşar, hafta sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde Yaşar, sahne öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eskişehir’de yaptıracağı hatıra ormanı için verdiği 6 açık hava konserlerinin sonuna geldiğini açıklayan Ebru Yaşar, yaşadığı mutluluğu, “Son konser Denizli kaldı. Ekim ayında altı tane konserimizi bitiriyoruz. Hatıra ormanımızı tamamlıyoruz. Fidanlar dikilecek ve orada Eskişehir’de bütün bu benimle birlikte konser atmosferini yaşayan gelen tüm dostlarımla diyeyim hepimizin ortak bir ormanı olmuş olacak. Ben bu yüzden çok mutluyum. Herkese bu yüzden çok teşekkür ederim. Biz çok mutlu oluyoruz çok gururlanıyoruz” diyerek paylaştı.

Ebru Yaşar, konser maratonunda enerjisini nasıl koruduğu yönündeki soruya “Enerjimi vitaminlere ve her türlü serumlara borçluyum. Çünkü çok hastalandım. Sürekli hava değişikliği yaşıyorum. Bağışıklığınız ister istemez düşüyor ama vermiş olduğum sözlerimiz var. Gitmek istediğimiz şarkılar söylemek istediğimiz yerler var. Evet, çok konser verdik ama çalışmak ibadet gibi benim için. İnsanlara olan sorumluluğumu aileme, sanatıma ve işime olan sorumluluğumu yerine getiriyorum. Ben çalışmaya ibadet gibi bakıyorum. O yüzden benim için çok kıymetli. Gerçekten çok vitamin takviyesi alıyorum. Yeme içme çok önemli, birazcık sağlıksız beslenelim hemen metabolizmam düşüyor. Bu aralar her gün kendine yeşil kürü yapıyorum. Ve mutlaka yeşillikler zencefil, limon, elma, marul, maydanoz ve ıspanak sıktırarak bir bardak içiyorum” diyerek formülünü açıkladı.

Hayranlarının yeni şarkı beklentileri hatırlatılan Ebru Yaşar, “Evet, ben de çok merak ediyorum. Çok güzel şarkılar var. Ama iyi bir şeyler yapmak istiyorum bekliyorum. Çok yoğun geçti konserler, yazın herkes dinleniyor bir şekilde tatilde… Kışın biraz daha toparlanacağız bakalım ne gelecek. Beklediklerine İnşallah değecek… Her zaman ki gibi… Elimden geleni yapacağım bakalım. Onlar çünkü en güzeline layıklar, gerçekten de çok seviyorum. Ve onlarla yine hep birlikte söyleyebileceğimiz şarkılar hazırlamaya çalışıyorum. Güzel şeyler gelecek Ebru Yaşar hitleri gelecek, devam” dedi.



