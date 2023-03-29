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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş Boşanıyor mu? İlk Açıklama Geldi
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri söylenmişti. Şallı'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri söylenmişti.
Haberlerden sonra model, Instagram'dan açıklama yaptı. Şallı, "Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangibi boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrıklıkları yaşıyoruz. Hepsi bu... Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.
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