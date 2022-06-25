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Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Düğün İtirafı!

7 Temmuz'da Çeşme'de evlenecek olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, geçtiğimiz akşam Cihangir'de görüntülendi. Cedi Osman, muhabirlerin “NBA starlarını düğününüz de halay çekerken görebilecek miyiz?” sorusuna samimi bir cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Magazin 25.06.2022, 13:49 25.06.2022, 16:47 arif hür
Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Düğün İtirafı!

Gelinliği hakkında konuşan Ebru Şahin “Setten fırsat buldukça provalara gittim. Ruhuma yakışır bir gelinlik tercih ettim” dedi.

"KEYİFLİ OLACAK"
Cedi Osman, muhabirlerin “NBA starlarını düğününüz de halay çekerken görebilecek miyiz?” sorusuna “Vallahi artık orasına bakacağız. Bilmiyorum artık, oynayan oynar ama çok keyifli olacağından hiç şüpheniz olmasın.” cevabını verdi.

HAYRANLARI İLGİ GÖSTERDİ
Röportaj sonrası Cihangir sokaklarını el ele gezen çiftin etrafını bir anda arabadan inen hayranları kesti. Fotoğraf çekmek isteyen hayranları sıra sıra arabalardan indi ve Cihangir’in göbeğinde çift ile tek tek hatıra fotoğraf çekildiler.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman kimdir, nereli, kaç yaşında; Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Milli basketbolcudur. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada basketbol oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.

Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.

2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

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