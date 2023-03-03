Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun Başrolünü Paylaştığı Dizide Flaş Gelişme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’yu buluşturan Lavanta Konağı kod adlı dizisi merakla bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. OGM Pictures’ın Star TV için çektiği dördüncü dizi olan projede hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesi anlatılıyor.

Dizi sektörün iki çok başarılı kadını Hilal Saral ile Nuran Evren Şit’i buluşturdu. Dizinin yeni Yüz Yıllık Mucize olarak değiştirildi. Farklı konusuyla dikkat çeken dizide Zerrin Tekindor, Hümeyra, Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz, Necip Memili, Yalçın Hafızoğlu, Ecem Çalhan, Merve Nur Bengi ve Zehra Kelleci de rol alıyor.