Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun Ab-ı Hayat Dizisinde Flaş Gelişme

haberine göre; Birkan Sokullu’yu buluşturan Ab-ı Hayat dizisi bugün sete çıktı. OGM Pictures imzalı diziyi Hilal Saral yönetiyor. Birsen Altuntaş'ınine göre; Ebru Şahin ve’yu buluşturan Ab-ı Hayatsi bugün sete çıktı. OGM Pictures imzalı diziyi Hilal Saral yönetiyor.

Hep 30’lu yaşlarda görünen bir adamın zamansız hikâyesini anlatan dizi Star TV'de seyirciyle buluşacak. Nuran Evren Şit’in yazdığı dizide Birkan Sokullu (Kemal), Ebru Şahin (Hayat), Necip Memili (Turgut), Gözde Seda Altuner (Aysel) ve Ecem Çalhan’ın “Miray” ve Hümeyra (Neriman) ve de Zerrin Tekindor (Muhterem) rol alıyor.