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Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun Ab-ı Hayat Dizisinde Flaş Gelişme
Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve ünlü oyuncu Birkan Sokullu'lu Ab-ı Hayat dizisi çekimlere başladı. Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu proje Star TV'de yayınlanacak. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’yu buluşturan Ab-ı Hayat dizisi bugün sete çıktı. OGM Pictures imzalı diziyi Hilal Saral yönetiyor.
Hep 30’lu yaşlarda görünen bir adamın zamansız hikâyesini anlatan dizi Star TV'de seyirciyle buluşacak. Nuran Evren Şit’in yazdığı dizide Birkan Sokullu (Kemal), Ebru Şahin (Hayat), Necip Memili (Turgut), Gözde Seda Altuner (Aysel) ve Ecem Çalhan’ın “Miray” ve Hümeyra (Neriman) ve de Zerrin Tekindor (Muhterem) rol alıyor.
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