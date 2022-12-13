Ebru Şahin Oyunculuğu Bırakıyor mu?

Ebru Şahin, OGM Pictures Yapım'ın Dada Salon'da gerçekleşen yeni yıl davetine katıldı. Oyuncu, bir süredir NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'la Amerika'daydı. Çağatay Ulusoy'la başrolünü paylaşacağı 'Centilmen' için İstanbul'a dönen oyuncu açıklamalarda bulundu.

Şahin, oyunculukta karakteri neyi gerektiriyorsa onu yaptığını anlatıp ve her konuda eşi Cedi Osman'ın kendisini desteklediğini anlattı. Şahin, "Cedi ve ben işimizi çok seviyoruz. Kendi içimizde denge yaratmaya çalışıyoruz. Benim oyunculuğu bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Birbirimize işlerine engel olmamaya çalışıp birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Karakter neyi gerektiriyorsa onu yaparım, sahne ile ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz çünkü sonuçta bu benim işim, Cedi'de bana zaten destek olur. Hiçbir zaman birbirimizin işlerine engel değiliz" dedi.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin son olarak Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

EBRU ŞAHİN ÖZEL HAYATI

Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de basketbolcu Cedi Osman ile evlendi.