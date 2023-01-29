Ebru Şahin'in Dizisinde Flaş Gelişme

haberine göre;dizisinin ardından OGM Pictures’la el sıkışmıştı. Önce Çağatay Ulusoy’a “Centilmen” isimli Netflix filminde başrol oynayan Şahin, daha sonra da Hilal Saral’ın kod adı “Ab-ı Hayat” olan dizisinin başrol kadın yıldızı olmuştu. Geçen hafta çekimler Birkan Sokullu ve Necip Memili’li sahnelerle başladı. Bu arada dizinin adı değişti ve ilk adı olan “Lavanta Konağı” oldu. Birsen Altuntaş'ınine göre; Ebru Şahin “Destan”sinin ardından OGM Pictures’la el sıkışmıştı. Önce Çağatay Ulusoy’a “Centilmen” isimli Netflix filminde başrol oynayan Şahin, daha sonra da Hilal Saral’ın kod adı “Ab-ı Hayat” olan dizisinin başrol kadın yıldızı olmuştu. Geçen hafta çekimlerve Necip Memili’li sahnelerle başladı. Bu arada dizinin adı değişti ve ilk adı olan “Lavanta Konağı” oldu.

Nuran Evren Şit’in yazdığı dizide Birkan Sokullu’yla başrolü paylaşan Ebru Şahin’in çekimleri de bugün başladı. Güzel oyuncu özenle hazırlandığı dizideki ilk sahnelerini çekti. Bu arada Şahin’in “Hayat” olan karakter adı “Harika” olarak değiştirildi. Dizide Kuvayi Milliye’den beri hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesi etkileyici bir dille anlatılıyor.