Ebru Şahin'den yatak pozu 

1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı. Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmeye karar verdi.

Güzelliğiyle göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman ile nikah masasına oturdu.

Ebru Şahin, Cedi Osman ile evlendikten sonra Instagram kullanıcı adını Ebru Şahin Osman yaptı.

Tatil pozlarıyla dillerden düşmeyen Ebru Şahin, Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak yatak pozunu takipçileri ile paylaşan Ebru Şahin'e kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

