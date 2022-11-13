Ebru Şahin'den sürpriz proje! Partneri bakın kim oldu

Ebru Şahin’in Destan’dan sonra çekeceği proje büyük merak konusuydu. Başarılı oyuncu son olarak OGM Pictures’la 1 yıllık anlaşma imzalamış ve buna göre şirketin hayata geçireceği projeler arasında beğendiği dizi ve filmde rol alacaktı. Amerika’dan dönen Şahin, kararını verdi ve OGM Pictures’ın Netflix için çekeceği “Centilmen” filmiyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı kariyer grafiğiyle dikkat çeken Ebru Şahin, merakla beklenen filmde ülkemizin önde gelen oyuncularından Çağatay Ulusoy’la partner olacak.

Onur Bilgetay’ın yöneteceği, Deniz Madanoğlu’nun ise yazdığı filmde arkadaşıyla beraber jigololuk yapan bir adamın bir genç kıza aşık olmasıyla değişen hayatı etkili bir dille anlatılacak.

