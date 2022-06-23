Ebru Şahin'den düğün açıklaması
Önümüzdeki günlerde Çeşme'de milli basketbolcu Cedi Osman ile nikah masasına oturacak olan Ebru Şahin, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine yansıdı.
atv'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman'ı düğün heyecanı sardı.
Ebru Şahin, Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine takıldı. İki arkadaşıyla birlikte düğün alışverişine çıkan Şahin, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Giyim tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, Amerika'da düğün yapılacak haberleri hakkında "Biz de gazetelerde gördük bu haberi. Düğünümüz Türkiye'de olacak." dedi.
Düğün için gün saymaya başlayan Şahin,"Tüm hazırlıkları halettik sayılır. Eksik olan ufak tefek şeyleri tamamlıyoruz." diyerek alışverişlerine kaldığı yerden devam etti.
Bu arada Ebru Şahin'in kapli tek taş yüzüğü ilk kez objektiflere yansıdı.
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın 7 Temmuz'da aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.
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