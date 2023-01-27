Son Dakika

Ebru Polat'tan Mehterli Açılış

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kendi adını taşıyan Ebru Polat Beauty&Cosmetics'in Nişantaşı şubesinin açılışını mehter takımı eşliğinde gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Magazin 27.01.2023, 14:42 sercan
Ebru Polat'tan Mehterli Açılış

Ebru Polat, kendi adını taşıyan Ebru Polat Beauty&Cosmetics'in Nişantaşı şubesinin açılışını mehter takımı eşliğinde gerçekleştirdi. İstanbul Etiler, Ataşehir ve Aydın Söke'de bulunan güzellik merkezinin dördüncüsünü Nişantaşı'nda açan şarkıcı, mehter takımı eşliğinde Nişantaşı sokaklarında güzellik merkezinin tanıtımını yaptı. Sokakta mehter takımı ile yürüyen Polat, açılışa özel olarak yoldan geçen insanlara da hediye paketleri dağıttı.

"MEHTERİ ÇOK SEVİYORUM"
Mehter takımı eşliğinde açılış yapmasının nedenini, "Mehter bizim geleneğimiz ve göreneğimizde var. Hayır ve uğur getireceğini umduğum ve sevdiğim için böyle bir açılış yaptım" şeklinde açıklayan Polat, güzellik salonunda, "A'dan Z'ye hem erkek hem de kadınlar için her şey var" dedi.

İKİNCİ DERECE YANIKLA KATILDI 
Açılışa gelmeden bir gün önce solaryuma gittiğini söyleyen şarkıcı, "Yorgunluktan solaryumda uyumuşum. O yüzden yandım. Açılışa ikinci derece yanık ile geldim ama işine yansan da yatsan da gelmek zorundasın" diye konuştu.

"DONDURMA SATARAK BAŞLADIM"
Meslek hayatında ticaretin yerinin ayrı olduğunu söyleyen Ebru Polat, ticareti çok sevdiğini belirtti. Çocukken dondurma dahi sattığını söyleyen şarkıcı, "Benim ticari zekam hep iyiydi, ben 7 yaşında dondurma sattım. Ticareti çok seviyorum, e ticaret sitemden de ürünlerimi Avrupa'ya da pazarlıyorum. İş hayatını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"EVLAT EDİNMEK EN BÜYÜK SEVAP"
Tayland'dan çocuk evlat edineceğini açıkladıktan sonra bazı eleştiriler alan Ebru Polat, kendisini haksız yere eleştirenlere yanıt verdi. Açılış için kestiği pastayı üflerken dileğini dile getiren şarkıcı, "Maddi olarak her şeyi başardım, geriye bir çocuk kaldı. Bir evlat edinmek istiyorum, nasip olursa Tayland'dan bir çocuk evlat edineceğim, çok tatlı bir bebeğim olsun istiyorum. Bazı köşe yazarları, 'Bana neden Tayland'dan evlat ediniyorsun?' dedi. Ben de onlara, 'Tayland'daki de çocuk değil mi?' diyorum. Ben ufak tefek çekik gözlü bir Tayland'lı bebek evlat edineceğim, çok tatlı oluyorlar. Bence çocuğun ve insanın dili, dini, ırkı olmaz, her çocuk sahiplenilir, o da bir çocuk" dedi.

"AFRİKALI YA DA TÜRK OLSA NE FARK EDER?"
Tayland'a gidip evlat edinme yollarını araştıracağını söyleyen Ebru Polat, "Özellikle yetimhanedeki bir çocuğu sahiplenmeyi, onu hayata katmayı çok istiyorum. 'Bana köpek mi sahipleniyorsun?' diyen oldu. Ben hayvansever bir insanım, barınaktan alıp evimde köpek besliyorum. Lafın bana denilmemesi lazım, herkes benim iyi kalbimi bilir, iyi de bir ebeveyn olacağımı biliyorum. Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünmüyorum. Keşke çok param olsa 10 çocuk evlat edinsem. Çocuğu sahiplenmek en büyük sevap, Tayland'dan evlat edinsem ne sakıncası olacak ki... Çocuk Afrika'lı ya da Türk olsa ne fark eder, çocuk çocuktur" açıklamasını yaptı.   

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6