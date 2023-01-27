Ebru Polat'tan Mehterli Açılış

Ebru Polat, kendi adını taşıyan Ebru Polat Beauty&Cosmetics'in Nişantaşı şubesinin açılışını mehter takımı eşliğinde gerçekleştirdi. İstanbul Etiler, Ataşehir ve Aydın Söke'de bulunan güzellik merkezinin dördüncüsünü Nişantaşı'nda açan şarkıcı, mehter takımı eşliğinde Nişantaşı sokaklarında güzellik merkezinin tanıtımını yaptı. Sokakta mehter takımı ile yürüyen Polat, açılışa özel olarak yoldan geçen insanlara da hediye paketleri dağıttı.

"MEHTERİ ÇOK SEVİYORUM"

Mehter takımı eşliğinde açılış yapmasının nedenini, "Mehter bizim geleneğimiz ve göreneğimizde var. Hayır ve uğur getireceğini umduğum ve sevdiğim için böyle bir açılış yaptım" şeklinde açıklayan Polat, güzellik salonunda, "A'dan Z'ye hem erkek hem de kadınlar için her şey var" dedi.

İKİNCİ DERECE YANIKLA KATILDI

Açılışa gelmeden bir gün önce solaryuma gittiğini söyleyen şarkıcı, "Yorgunluktan solaryumda uyumuşum. O yüzden yandım. Açılışa ikinci derece yanık ile geldim ama işine yansan da yatsan da gelmek zorundasın" diye konuştu.

"DONDURMA SATARAK BAŞLADIM"

Meslek hayatında ticaretin yerinin ayrı olduğunu söyleyen Ebru Polat, ticareti çok sevdiğini belirtti. Çocukken dondurma dahi sattığını söyleyen şarkıcı, "Benim ticari zekam hep iyiydi, ben 7 yaşında dondurma sattım. Ticareti çok seviyorum, e ticaret sitemden de ürünlerimi Avrupa'ya da pazarlıyorum. İş hayatını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"EVLAT EDİNMEK EN BÜYÜK SEVAP"

Tayland'dan çocuk evlat edineceğini açıkladıktan sonra bazı eleştiriler alan Ebru Polat, kendisini haksız yere eleştirenlere yanıt verdi. Açılış için kestiği pastayı üflerken dileğini dile getiren şarkıcı, "Maddi olarak her şeyi başardım, geriye bir çocuk kaldı. Bir evlat edinmek istiyorum, nasip olursa Tayland'dan bir çocuk evlat edineceğim, çok tatlı bir bebeğim olsun istiyorum. Bazı köşe yazarları, 'Bana neden Tayland'dan evlat ediniyorsun?' dedi. Ben de onlara, 'Tayland'daki de çocuk değil mi?' diyorum. Ben ufak tefek çekik gözlü bir Tayland'lı bebek evlat edineceğim, çok tatlı oluyorlar. Bence çocuğun ve insanın dili, dini, ırkı olmaz, her çocuk sahiplenilir, o da bir çocuk" dedi.

"AFRİKALI YA DA TÜRK OLSA NE FARK EDER?"

Tayland'a gidip evlat edinme yollarını araştıracağını söyleyen Ebru Polat, "Özellikle yetimhanedeki bir çocuğu sahiplenmeyi, onu hayata katmayı çok istiyorum. 'Bana köpek mi sahipleniyorsun?' diyen oldu. Ben hayvansever bir insanım, barınaktan alıp evimde köpek besliyorum. Lafın bana denilmemesi lazım, herkes benim iyi kalbimi bilir, iyi de bir ebeveyn olacağımı biliyorum. Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünmüyorum. Keşke çok param olsa 10 çocuk evlat edinsem. Çocuğu sahiplenmek en büyük sevap, Tayland'dan evlat edinsem ne sakıncası olacak ki... Çocuk Afrika'lı ya da Türk olsa ne fark eder, çocuk çocuktur" açıklamasını yaptı.