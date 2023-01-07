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Ebru Polat Klip İçin Paraşütle Atlayacak
Ebru Polat uzun bir aranın ardından yeni şarkısını Grand Müzik etiketiyle Şubat ayında hayranlarının beğenisine sunacak.
Özel bir klip hazırlamayı planlayan Ebru Polat, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği yeni şarkısının klibi için 10.000 feet’ten paraşütle atlayacak.
Klip çekimleri öncesi yurt dışından özel bir ekip gelerek Polat’a eğitim de verecek.
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