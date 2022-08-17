Ebru Keskin’den son bir mesaj

Günümüzün çok sevilen Afro Türk pop tarzında olan yaz şarkısını aranjör Osman Çetin üstlendi. Herkese hitap eden akılda kalıcı sözleri ve bestesiyse Ebru Keskin’in imzasını taşıyor.

Ebru Keskin “Alo” 19 Ağustos'ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

