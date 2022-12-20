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Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya Jest

Ebru Gündeş, son dönemde kendisine sık sık tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'nın düğününde sahne alacak. Ünlü şarkıcı, ünlü oyuncuya telefona açarak, yanlarında olmak istediğini söyledi. İşte detaylar..

Magazin 20.12.2022, 10:17 20.12.2022, 10:21 sercan
Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola'ya Jest
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Ebru Gündeş'ten, evinde şarkı söylerken çektiği video'larla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'ya, büyük jest...
Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı'yla nikâh masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun, düğününde sahne alacak.
Geçtiğimiz günlerde Mola'yı aradığı söylenen Gündeş'in, "Düğün tarihiniz netleştiğinde beni de bilgilendirin. Konser programımı ona göre yaparak, iş almayacağım. Şarkılar söyleyerek, sizlerin yanında olmak, bu gününüze şahitlik etmek istiyorum" dediği öğrenildi.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir.

İlk öğrenimini Ankara Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini İstanbul Sefaköy Lisesi'nde okudu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra okumadı. Konfeksiyon atölyesinde çalışarak iş hayatına atıldı.

Ebru Gündeş'in ses yeteneğini ilk keşfeden annesi Müjgan Ayvazoğlugil oldu. 1989 yılında bir aile dostu, sesinin güzelliğini görerek onu ve annesini Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkanat ile tanıştırdı. Ebru Gündeş'in sesini dinlediğinde büyülenen Neşe Demirkanat, onu prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay ile çalışmasını sağladı.

1991 yılında Emel Sayın'ın vokalistliğini yaptı.

1993 yılında ilk albümü 'Tanrı Misafiri' müzik piyasasında büyük ilgi gördü. Henüz 19 yaşında olmasına karşın güçlü sesi dikkat çekti. İlk albümünde 1 milyon 250 bin satış rakamı elde etti.

1998 yılında altıncı albümü 'Dön Ne Olur'u piyasaya çıkardı. Albüm yine en çok satan albümler arasında yerini aldı. Fakat ünlü şarkıcı, 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albümünün basın tanıtımı sırasında bayılarak yere düştü. Albüm tanıtımı yarıda kalan Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması teşhisiyle yattığı hastanede iki önemli ameliyat geçirdi. 16 Aralık 1999 tarihinde taburcu oldu ve sağlığına kavuştu.

Aynı albümde yer alan 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun' şarkısının klibinde Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Uche Okechukwu ile rol aldı.

Bir yıllık bir dinlenme döneminin ardından ilk konserini 11 Mart 2000 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi ve konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

2013 yılından itibaren 'O Ses Türkiye' adlı müzik yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

EBRU GÜNDEŞ ÖZEL HAYATI

1974 doğumlu olan Ebru Gündeş, 2021 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

1990-1993 yılları arasında Hamdi Vardar, 2002-2003 yılları arasında avukat Ömer Durak, 2010-2021 yılları arasında iş insanı Rıza Sarraf ile evli kaldı.

Ebru Gündeş 1.60 metre boyunda, 55 kilo ve terazi burcudur.

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