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Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw Aşkında Flaş Gelişme
Ekim ayında ayrılan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw barıştı. Khoshnaw Ailesi, çiftin arasındaki 22 yaş farkını sorun yapınca ayrılan çift, Dubai’deki barışma tatilinde objektiflere yakalandı. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ebru Gündeş’in, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğunu geçtiğimiz şubat ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Kızı Alara’nın babası, 11 yıllık eşi Reza Zarrab’tan iki yıl önce boşanan Gündeş gönlünü, pahalı jestlerle ayaklarını yerden kesen, kendisinden 22 yaş küçük iş adamına kaptırmıştı. Ancak Rassan Khoshnaw’ın, 1.8 milyon dolarlık tektaşla evlenme teklifi ettiği Ebru Gündeş’le ekim ayında ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
Şimdi mail kutuma düşen bir fotoğrafla, çiftin yeniden birlikte olduğunu öğrendim! Meğer çiftin ayrılık nedeni, aşkın bitmesi ya da aralarındaki herhangi bir sorun değilmiş. Aşık çift, Rassan Khoshnaw’ın ailesinin baskısı nedeniyle ayrılmak zorunda kalmış. Khoshnaw Ailesi, 22 yaş fark nedeniyle oğullarının Ebru Gündeş’le evlenmesine karşı çıkmış.Ama belli ki aşk galip gelmiş! Çift, Dubai’de barışmalarını kutlarken, ünlü İtalyan restoranı Scalini’de objektiflere takıldı. Kutlama tatilinden bir detay daha vereyim: Ebru Gündeş’in kızı Alara da tatile eşlik ediyor. Alara’nın, annesinin sevgilisi Rassan Khoshnaw ile tanıştığı ve çok iyi anlaştığı da gelen haberler arasında…
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