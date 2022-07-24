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Ebru Gündeş'i kahreden ölüm haberi
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti.
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu.
Yapılan duyuruda: " Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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