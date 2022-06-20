Ebrar Karakurt'u Şok Eden Yorum! Cevabı Olay Oldu

Geçtiğimiz aylarda İmge'den ayrılan Ebrar Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tuncer ile aşk yaşadığı tahmin edilen Ebrar Karakurt'un kadro arkadaşı Beliz Başkır'ın olay yaratan bir paylaşım geldi.

"AŞIK OLUYORUM"

Başkır, Karakurt'un kendisine samimi baktığı bu foroğrafı paylaşarak "İyi ki sen" notunu düştü. Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi.

Özel hayatıyla gündemde olan Ebrar Karakurt, müsabaka öncesi bir paylaşım yaptı.

Ünlü sporcu paylaşımına "VNL’e bir girişimiz var, unutkan arkadaş etiketleme postu" notunu düştü.

ŞOK EDEN YORUM GELDİ

Ebrar Karakurt'un paylaşımına gelen homofobik yorum ise dikkat çekti. Ebrar Karakurt kendisine yapılan "Ülkeden bir çıkışın olsa bir daha girmesen daha iyi olur gençlerin yüz karası hastalıklı git yurt dışında tedavi ol" yorumuna tepkisiz kalmadı.

"GİTMEYE NİYETİM YOK"

Ebrar Karakurt bu çirkin yoruma "Siz hastalığınızdan kurtulana kadar buradayım gitmeye de hiç niyetim yok kudurtmaya devam" yanıtını verdi.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.