Ebrar Karakurt'un Eski Sevgilisi İmge Aşka Geldi!

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge, sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge, yeni aşkını ilan etti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge aradığı mutluluğu ünlü fenomen Buse Plan'da buldu.

YATAKTA İDDİALI POZLAR!

Birliktelikleriyle dikkat çeken İmge ve Buse Plan, bu defa yatak pozlarıyla gündeme geldi.

İmge'nin, sevgilisi Buse Plan'a ''Gece korkup uyandırdığımda 'Niye korkuyorsun!' deyip azarlamanı yazmayı unutmuşsun'' sözleriyle sitem etmesi dikkatlerden kaçmadı.