Ebrar Karakurt'tan Olay Yaratan 'Dalga' Göndermesi!
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Karakurt, oyuncu Pınar Deniz'e yaptığı 'dalga' göndermesiyle olay oldu. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, mayolu pozunu "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra" notuyla paylaşmıştı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son yaptığı paylaşımla adeta Pınar Deniz'e gönderme yaptı.
Denizde dalga karşısında zor anlar yaşayan 1,96 boyundaki Ebrar Karakurt, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
'DALGA' GÖNDERMESİ
Ebrar Karakurt, paylaşımına, "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben" notunu düştü.
Karakurt'un bu paylaşımı tartışma yarattı.
EBRAR KARAKURT KİMDİR?
17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.
2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
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|0
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|11. Göztepe
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|0
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|0
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|14. Pendikspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
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|Takımlar
|O
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|2. Arsenal
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Fulham
|0
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|10. Leeds United
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|12. Liverpool
|0
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|13. M.City
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|14. M. United
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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