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Düzce Depremi Sonrası Bomba İtiraf!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk deprem İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya ve Bolu şehirlerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Yaşanan Düzce depremi sonrası şarkıcı İrem Derici'den flaş itiraf geldi. İşte detaylar...

Magazin 23.11.2022, 11:47 23.11.2022, 11:52 arif hür
Düzce Depremi Sonrası Bomba İtiraf!

Düzce'de yaşanan 5.9'luk deprem, çevre illerde de hissedildi.

"KALBİM DURUYORDU"

Sabaha karşı meydana gelen depremi hisseden şarkıcı İrem Derici, "Baya sallandık, umarım binalarda hasar yoktur. Çok geçmiş olsun herkese. Yemin ederim kalbim duruyordu" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

İREM DERİCİ

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

50 KİŞİ YARALANDI

Depremin ardından 116 adet artçı deprem meydana geldi. AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oldu, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı.

Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. İrem Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü.

Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekâr Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı. Dudak Payı, Vazgeçtim İnan, Affeder Mi Aşk Bizi?, Konu O Olunca isimli single çalışmaları bulunuyor.

İREM DERİCİ ÖZEL HAYATI

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da sonlandırdı.

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