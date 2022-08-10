Duygu Sarışın'dan Şok Eden Kaza Açıklaması

Daha önce 'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir', 'Deli Bal', 'Hakan Muhafız' ve 'İçerde' gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan Çağatay Ulusoy, ölümden döndü.

İddiaya göre; Ünlü isim, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı.

BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNÜLDÜ

Kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldü.

VİDEO- DUYGU SARIŞIN'DAN KAZA AÇIKLAMASI

"ÖYLE BİR KAZA YOK"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu Duygu Sarışın, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un çekim sırasında kaza geçirdiği haberleri hakkında açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu,"Öyle bir kaza yok. Çağatay'ın sağlığı gayet yerinde. Sorduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

"EKRANDA OLACAĞIM"

Sarışın, "Yeni dönemde ekranda olacak mısınız?" sorusuna "Evet olacağım. İki televizyon projesi var. İkisinden birine karar vereceğim" diyerek aracına bindi.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almıştır.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan Çağatay Ulusoy, oyuncu ve modeldir. Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu.

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü'nde tamamladı ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı. İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Bu diziyle yıldızı aniden parladı.

ÇAĞATAY ULUSOY KAÇ YAŞINDA?

31 yaşındaki genç oyuncu, 1.84 boyunda 81 kilodur. Oyuncu yaşadığı kilo değişimleriyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 6 yıldır oyuncu Duygu Sarışın ile birliktedir.

ÇAĞATAY ULUSOY YER ALDIĞI PROJELER

Adını Feriha Koydum

Emir'in Yolu

İçerde

Med Cezir

Hakan:Muhafız

Barbaros

Yeşilçam

Anadolu Kartalları

Delibal

Kağıttan Hayatlar