Son Dakika
Duygu Mercan’ın hedefleri büyük!
Uzun yıllar yaşadığı İngiltere’de. oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönerek birçok projede yer alan Duygu Mercan hedeflerinden bahsetti.
İlişki Doktoru, Aşkın Ömrü, Soygun, Son Şans, İşin Aslı ve son olarak da Furkan Palalı ile “Merkez” adlı filmde’de başrolü paylaşan başarılı oyuncu Duygu Mercan, “Oynadığım üç film dijitalde gösterimde,4 film de montaj aşamasında yayına hazırlanıyor. Filmler dijital platformlarda aynı anda 170 ülkede gösteriliyor. Filmlerin yanında hedefim ülkemizde, yurt dışında,dijital ve major kanallarda dizilerde de yer almak” dedi.
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|24
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|15
|24
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|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
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|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
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|21
|9. Fulham
|15
|19
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|15
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|14
|19
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|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
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|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
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|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
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|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
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|14
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|17. Celta Vigo
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|11
|19. Cadiz
|14
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