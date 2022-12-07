Duygu Mercan’ın hedefleri büyük!

İlişki Doktoru, Aşkın Ömrü, Soygun, Son Şans, İşin Aslı ve son olarak da Furkan Palalı ile “Merkez” adlı filmde’de başrolü paylaşan başarılı oyuncu Duygu Mercan, “Oynadığım üç film dijitalde gösterimde,4 film de montaj aşamasında yayına hazırlanıyor. Filmler dijital platformlarda aynı anda 170 ülkede gösteriliyor. Filmlerin yanında hedefim ülkemizde, yurt dışında,dijital ve major kanallarda dizilerde de yer almak” dedi.