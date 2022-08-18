Duy Beni Dizisindeki Olay Sahneler Sonrası İlk Yorum!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gazetecilerle konuşan Alper Atak "Hayatın içerisinde zorbalığın olmadığı hiçbir yer yok. Biz de hayatın içerisinde olmayan hiçbir konuyu işlemiyoruz.

Hayatın içinde olan konuları işliyoruz. Kötü örnek olacağımızı düşünmüyorum" diyerek eleştirilere cevap verdi.

"ARA ARA TATLI TEPKİLER OLUYOR"

Dizide kötü karakteri canlandıran Atak, rolüne gelen tepkilere ise "Benimki de Erol Taş gerçeği. Ara ara tatlı tepkiler oluyor. Normal karşılıyoruz artık. İzleyici karakterle bağ kuruyor. Seviyor veya sevmiyor. Aslında o karakterin ne kadar iyi olmadığını gösteriyor." dedi.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim’in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla’ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.