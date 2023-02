Dünyada En İyi Türk Aktör Oylamasının Birincisi Doğukan Güngör Oldu 

Yurtdışı tabanlı TurkishTvPolls sayfasının her ay düzenlediği ve dünyanın birçok yerinden oy kullanılarak gerçekleşen “The Best Actors of Turkish TV Series” oylamasının ocak ayı sonuçlarına göre Doğukan Güngör birinci seçildi.

Kızılcık Şerbeti’nin başarılı başrol oyuncusu Doğukan Güngör, TurkishTvPolls yurtdışı verilerine göre; “Türk Dizilerinin En İyi Erkek Oyuncuları” oylamasında 65.213 oy alarak ocak ayının en iyi erkek oyuncusu seçildi. Oylama da geçen ayın birincisi Halil İbrahim Ceylan 63.648 oy alarak ikinci olurken; Erkan Meriç, Barış Kılıç ve Engin Altan Düzyatan sıralamayı takip etti.