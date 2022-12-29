Dünyaca Ünlü Modelin Son Hali Şaşırttı

Victoria's Secret'ın en iddialı modellerinden olan ve bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan model Adriana Lima Katar'da podyuma çıktı.

Dört ay önce doğum yapan Lima'yı görenler şaştı kaldı. Lima'nın kilolu halini görenler "Büyük beden model olmuş" yorumlarında bulundu.

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. 41 yaşındaki Victoria’s Secret meleğinin yeni doğan bebeği, erkek arkadaşı Andre Lemmers ile birlikteliğinden ilk çocuğuydu. Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı. Kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın son halini görenler ünlü mankeni tanıyamadı.

Takipçilerini ikiye bölen Lima'yı görenler "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken bazı takipçiler ise "Büyük beden model olmuş" yorumlarından bulundu.