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Dünyaca Ünlü Modelden Olay Pozlar
29 yaşındaki dünyaca ünlü model Barbara Palvin, bir iç çamaşarı markasıyla yaptığı iş birliği için objektif karşısına geçti. Ünlü model verdiği pozlarla olay yarattı. İşte haberin detayları...
29 yaşındaki dünyaca ünlü model Barbara Palvin, verdiği pozlarla olay yarattı.
2019'da Victoria's Secret Meleği olan Palvin, Victoria's Secret model kırmızı iç çamaşırıyla verdiği pozlarla dikkat çekti.
Macar model, kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
Üç bine yakın da mesaj alan Palvin'e ateş emojisi yağdı.
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