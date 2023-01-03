Dünya Kupası’ndan Sonra Türkiye’de

Dünya Kupası’nda gösterdiği müzik şöleninden sonra Türkiye’ye dönen ünlü DJ Burak Yeter, yeni yılda Antalya’da konser verdi.

Yeni yıl için gazeteciler ile bir araya gelerek tebrikleşen ünü DJ 2023 yılının mutluluk yılı olmasını diledi.

