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Dünya Kupası’ndan Sonra Türkiye’de
Dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.
Dünya Kupası’nda gösterdiği müzik şöleninden sonra Türkiye’ye dönen ünlü DJ Burak Yeter, yeni yılda Antalya’da konser verdi.
Yeni yıl için gazeteciler ile bir araya gelerek tebrikleşen ünü DJ 2023 yılının mutluluk yılı olmasını diledi.
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|24
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|21
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|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
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|18
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|18
|15
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|18
|13
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|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
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|33
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|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
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|26
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|16
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|21
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|18
|17
|15. Leeds United
|16
|16
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|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
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|25
|6. Real Betis
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|25
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|24
|8. Rayo Vallecano
|15
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|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
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|17
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|17
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|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
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|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
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|15
|12
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|15
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