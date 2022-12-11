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'Duman'lı aşk
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural, Londra'da aşka geldiler.
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir kız çocukları olan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural, Londra’ya tatile gitti.
Çift, Londra’daki romantik karelerini de sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Kıvılcım Ural, bir röportajında "Kaan’a hala aşık mısın?" sorusuna, “Kaan’a hala çok aşığım, kalbim o kadar çarpıyor ki umarım kalpten gitmem" cevabını vermişti. 30 yaşındaki şarkıcı, Kaan Tangöze’ye 18 yaşından beri aşık olduğunu da itiraf etmişti.
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