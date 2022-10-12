Düğün Sonrası Flaş Hamilelik İddiası!

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ay sevgilisi DJ Mert Aydın'ın evlenme teklifini kabul etmişti. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan çift geçtiğimiz günlerde evlendi.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!

Düğün sonrasında paylaşımlarına devam eden Boluğur, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. Eşi Mert Aydın ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan oyuncu Merve Boluğur'un hamile olduğu iddia edildi.

EVLİ VE ÇOCUKLU!

Eşiyle paylaşımına evli ve çocuklu bir emoji koyan Merve Boluğur, kafaları karıştırdı.

Güzel oyuncunun hamilelik iddiasına ne cevap vereceği merak konusu oldu.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.



Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. 2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur, Ekim 2022'de DJ Mert Aydın ile evlenmiştir.