Düğün Sonrası Dilan Çıtak'tan Kırgınlık İtirafı Geldi!

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, "Düğün o kadar akıcı geçti ki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" açıklamasını yaptı.

"DEPRESYONA GİRDİM"

"Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim" diyen Çıtak, "Bu arada size ufak bir sitemim olacak. Beni çok kilolu çekmişsiniz. Kıyafetim hakkında yapılan eleştirilerde hiç hoş değildi" ifadelerini kullandı.

"BABAM KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Tatlıses Dilan Çıtak'a da aynı şekilde altın kemer takmıştı. Bu konuyla ilgili gelen sorulara cevap veren Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" dedi.

"ONLARA ÇOK KIRILDIM"

Bazı dostlarına kırgın olduğunu ifade eden Çıtak, "Düğünüme gelmeyen bazı dostlarıma yüz yüze geldiğimizde sitemlerimi ileteceğim. Onlara çok kırıldım" dedi.

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Türkücü İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul'da dünyaya geldi. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı.

Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses, sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

Dilan Çıtak, Levent Dörter ile evlidir.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır.