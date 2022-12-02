Düğün Öncesi Bebek Müjdesi!

İki yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya, düğün hazırlıkları yaparken mutlu bir haber aldı. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit’in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.

“Bir Başkadır” dizisinin setinde yakınlaşan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.

38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı. (Hürriyet-Mehmet Üstündağ)

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralıdır. Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Canım Ailem dizisi ile dizi oyunculuğuna adım attı. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisindeki karakteri ile çıkış yakaladı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" dalında aday oldu.

FUNDA ERYİĞİT EVLİ Mİ?

Funda Eryiğit evli değil. Funda Eryiğit 2 senedir yönetmen Berkun Oya ile beraber.