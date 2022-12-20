Düğün İçin Son Düzlükteyim

Kız kardeşi ile önceki gün Nişantaşı Citys'de objektiflere yansıyan İpek Filiz Yazıcı düğün alışverişine çıktıklarını belirtip, 25 Aralık'ta bir otelde düğün yapacaklarını söyledi.

"Düğün hazırlıkları için geziyorum, son düzlükteyiz" diyen Yazıcı "Pazar günü ayın 25'inde düğünümüz var. Ufak tefek eksiklikler vardı onları hallediyoruz. Keyifli bir düğün olacak aileler, akrabalar, arkadaşlarla. Biz balayını önce yapmıştık biliyorsunuz. Belki bir balayı daha yaza yaparız" şeklinde konuştu.

Ekranda olmayı istediğini ancak iyi senaryo ve güzel iş beklediğini de anlatan İpek Filiz Yazıcı, kardeşi Duru Yazıcı'nın ufak tefek oyunculuk denemeleri yaptığını söyleyip "Kardeşim öğrenci o da ufak tefek oyunculuklar yaptı. Devamını getirebilir" dedi.

