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Düğün gibi kına gecesi
Oyuncu Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, dün akşam kına gecesi yaptı.
Magazin 31.08.2022, 11:04 tarkan abdullahoğulları
Berk Oktay, Berk Oktay, organizasyon öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy'un evinden aldı. İzmir Talles Park'taki kına gecesinde Yıldız Çağrı 3 farklı kıyafet giydi.
Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı.
Çift, kına gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Berk Oktay, fotoğrafa "Benim güzel gelinim' notunu düştü.
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