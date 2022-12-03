Doya Doya Moda'nın Yarışmacısından Dikkat Çeken İtiraf!

Güzelliği ile adından söz ettiren İlayda Ecem Bakşi her hafta sayısız kıyafetle jürinin karşısına çıkılan “Doya Doya Moda”da yeni haftanın iddialı ismi olarak programdaki yerini aldı. Güzelliği ve tarzıyla ilk programda dikkat çeken Bakşi şimdiden sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Güzel yarışmacı, “Jürinin puanlarıyla birinci olmaya geldim” diyerek iddiasını ortaya koyarken hedefinin de tasarımcı olmak olduğunu dile getirdi.

"MODA HAYALİMDİ"

“Doya Doya Moda”nın kemik kadrosunu dağıtmaya ve taşları yerinden oynatmaya geldiğini belirten Bakşi, “Moda hayalimdi ve hayallerimi gerçekleştirmek için ilk adımı attım” dedi.

Ünlü modacı Cemil İpekçi’nin çizgisini, Aleyna Tilki’nin tarzını beğendiğini söyleyen 23 yaşındaki Bakşi, “Z kuşağını anlayan tasarımcıların sayısı fazla değil. Onlardan biri olarak gençlerin hayallerini gerçekleştirmek istiyorum” dedi.