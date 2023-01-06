Dört Yıl Aradan Sonra Ekranlara Dönüyor

Son olarak 2019'da 'Sevgili Geçmiş' adlı dizide seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Ece Uslu, yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlarda olacağını söyledi.

Yeni projesi hakkında bilgi vermekten kaçınan Ece Uslu, uzun bir aradan sonra sevenleri buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

Pandemiden bu yana televizyonlardan gelen teklifleri kabul etmeyerek radikal karar alıp memleketi İzmir'de köy hayatı yaşamayı tercih etmişti.

