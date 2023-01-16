Doğuş’tan Yeni Şarkı “İbare”

Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği şarkının klibi Alanya’da çekildi.

Tüm dijital platformlardan yayınlanan şarkı kısa sürede büyük ilgi görürken, Doğuş hayranları, “İşte beklediğimiz şarkı sonunda geldi” gibi birçok yorum yaptı.

