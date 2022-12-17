Doğuş klip çekimlerinde kaza geçirdi

Doğuş, söz ve müziği kendisine ait “Son Perde” isimli şarkısını Grand Müzik etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği şarkı tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Doğuş, hayranlarının beğenisine sunduğu şarkısına Alanya sahillerinde bir de klip çekti. Senaryo gereği teknede çekilmesi gereken sahneler çekim ekibine ait Jet Ski’nin Doğuş’un bulunduğu tekneye çarpmasıyla son buldu.

Jet Ski çarptıktan sonra denize düşen sanatçının yardımına set ekibi koştu. Ufak bir şaşkınlık yaşayan Doğuş, kazadan yara almadan kurtuldu. Çekimlere sahilde devam edilirken sanatçı yaşanan durumu değerlendirip “İstenmeyen bir durum. Klip çekimlerinde başımıza istemeden birçok şey gelebiliyor bazen. Bu da onlardan biri oldu” dedi.

