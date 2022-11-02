Son Dakika
Doğuş ailesi ile kamera karşısına geçti
Sanatçı Doğuş, sözü ve müziği kendisine ait “Mahnı” isimli şarkısını tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sundu.
Ailesine yazdığı “Mahnı” isimli şarkısını Azerbaycan’da kliplendiren Doğuş’a, eşi Hoşkedem Hidayetkızı, oğulları Arda ve Arın da eşlik etti. Dijital platformlarda büyük ilgi gören şarkının klibi bir günde 2 milyon izlenerek bir rekora imza attı.
İlk kez eşi ve çocuklarıyla kamera karşına geçip klip çeken Doğuş “Aile her şeyden önemli, uzun zamandır bu proje aklımdaydı. Çocuklarıma da bir anı kalsın istedim. Şarkının yakaladığı başarıdan da oldukça mutluyum. Klibe renk kattıkları için eşim Hidayet Hoşkedemkızı’na oğullarım Arda ve Arın’a da çok teşekkür ederim” dedi.
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