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Doğum kilolarından eser kalmadı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, Nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. 4 ayda eski haline dönen Dizer'i gören "Helal olsun" demeden edemedi.
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.
İkilinin arasındaki yaş farkı epey konuşulmuştu. Ancak bu sözlere kulak asmayan çift mutlu evliliğini bir de bebekle taçlandırdı.
Dört ay önce ‘Kurt Efe’ isimli bir erkek bebek dünyaya getiren Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer paylaştığı fotoğrafla doğum kilolarından kurtulduğu görüldü.
Dizer’in kolalarından kısa sürede kurtulup eski formuna kavuşması dikkat çekti.
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