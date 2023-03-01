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Doğum Gününü TEV’e Bağışladı
Ünlü oyuncu Alper Atak, doğum gününü TEV’e bağışlayarak depremzede öğrencilerin eğitimine destek vermeye çağırdı.
2 Mart’ta yeni yaşına girecek olan oyuncu Alper Atak, doğum gününde hediye yerine depremzede öğrencilerin eğitimine destek vermeye çağırdı.
Ünlü oyuncu Alper Atak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Eğitim Vakfı’nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti.
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