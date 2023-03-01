Doğum Gününü TEV’e Bağışladı

2 Mart’ta yeni yaşına girecek olan oyuncu Alper Atak, doğum gününde hediye yerine depremzede öğrencilerin eğitimine destek vermeye çağırdı.

Ünlü oyuncu Alper Atak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Eğitim Vakfı’nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti.



