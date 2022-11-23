Doğum Gününü Böyle Kutladı

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, 18 yaşına bastı.

"RUHUM SENİNLE YENİDEN DOĞDU

Dizi, tiyato ve sinema oyuncusu Emre Kınay, kızının doğum gününü "18 Kasım 2004'te ruhum seninle yeniden doğdu. İyi ki doğdun aşkım kızım. Allah seni hep iyilerle karşılaştırsın" diyerek kutladı.

Pastadaki Müslüm Gürses detayı ise gözlerden kaçmadı.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay (d. 5 Mart 1970, İstanbul), Türk oyuncudur.

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.[4] Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.

Emre Kınay'ın, Emine Ün ile yaptığı evlilikten Duru adında bir kızı vardır.