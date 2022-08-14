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Doğum günümde tatsız olaylara girmek istemem

Şarkıcı Burcu Güneş, önceki akşam Maçka Swiss Otel’de yeni yaşını kutladı.

Magazin 14.08.2022, 13:55 Emrah
Doğum günümde tatsız olaylara girmek istemem

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Güneş, “Çok güzel bir akşam geçiriyoruz. Dostlarımın her biri benimle geçen anılarını anlatıyorlar. Onları videoya çekiyoruz. Çok güzel bir doğum günü geçiyorum” dedi.

Popçu Gülşen ile ilgili konulara cevap vermeyen Güneş, “Ben o konulara hiç girmeyeyim. Kendi doğum günümde tatsız olayları konuşmak istemiyorum. Benim duruşumda neden hoşlandığım da bellidir” üstü kapalı gönderme yaptı.

Burcu Güneş’in doğum gününe şarkıcı Fuat Güner ve Modacısı Pınar Kerimoğlu da katıldı.

#burcu güneş #Magazin #Snobmagazin
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