DJ Murat Güney Ulus Sunset’te

Ulus Sunset'te her çarşamba günü 21:30’da başlayan programını gece 01:30'a kadar sürdüren Murat Güney, müzik ve eğlence dünyasının unutulmazları arasında yer alıyor.

İstanbul eğlence sektörüne geçmişten gelen gelenekleri de taşımayı hedefleyen DJ Murat Güney Sunset misafirlerine Fransızca ve İtalyanca nostaljik şarkılar ile geçmişten günümüze bir müzik ziyafeti çekiyor.



