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Dj Han R&B performansı ile kışın büyülü festivali Magic Of Winter’da
Geleneksel “Magic Of Winter” mini müzik festivali, 15 Aralık’ta If Performance Hall Beşiktaş’ta eşsiz bir kış partisine sahne olacak.
Sahne ve ışık şovları ile Kuzey Işıklarının atmosferini yaşatacak olan partide; Türkiye’de R&B performanslarının en önemli isimlerinden olan DJ Han’ın geceye özel hazırladığı çalışmasına dansçılar eşlik edecek.
DJ HAN’ın R&B performansının yanı sıra, gecede Mert Baykun, Kutluhan Tekin, Berk Control ve Kuzey Türkel’in performansları müzik tutkunları ile buluşacak.
Partide; yoğun kış havasını yaşatmak için yağdırılacak kar, müziğin sıcak ruhuna ritim tutacak.
Benight Organization’ın bu yıl 4.sünü, 15 Aralık 2022, Perşembe akşamı, saat 18.00’da gerçekleştireceği festivalin biletleri www.biletimgo.com adresinde.
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