Dj Han R&B performansı ile kışın büyülü festivali Magic Of Winter’da

Sahne ve ışık şovları ile Kuzey Işıklarının atmosferini yaşatacak olan partide; Türkiye’de R&B performanslarının en önemli isimlerinden olan DJ Han’ın geceye özel hazırladığı çalışmasına dansçılar eşlik edecek.

DJ HAN’ın R&B performansının yanı sıra, gecede Mert Baykun, Kutluhan Tekin, Berk Control ve Kuzey Türkel’in performansları müzik tutkunları ile buluşacak.

Partide; yoğun kış havasını yaşatmak için yağdırılacak kar, müziğin sıcak ruhuna ritim tutacak.



Benight Organization’ın bu yıl 4.sünü, 15 Aralık 2022, Perşembe akşamı, saat 18.00’da gerçekleştireceği festivalin biletleri www.biletimgo.com adresinde.



