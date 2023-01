Diziyi İzleyen Ekin Uzunları Arıyor

Ekin Uzunlar'ın The Last of Us dizisinin başrol oyuncusu Pedro Pascal ile benzerliği şu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Ekin Uzunları'ın birçok hayranı" Ekin Uzunlar yeni dizin hayırlı olsun." şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Ekin Uzunlar'ın yakın çevresi de diziyi izler izlemez sanatçıyı arayarak "Ekin dizi mi çektin?" Şeklinde espri yaptılar.