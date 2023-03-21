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Dizi Aşkı Gerçek Olmuştu! Burak Dakak İle Leyla Tanlar El Ele Görüntülendi
Genç oyuncu Burak Dakak ve kendisi gibi oyuncu sevgilisi Leyla Tanlarla önceki gün Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.
Çiçeği burnunda sevgililer Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın mutlulukları objektiflere böyle yansıdı.
Muhabirlerin röportaj isteğini "Arkadaşlar bir buluşmamız var, acil yetişmemiz lazım." diyerek geri çeviren sevgililer muhabirlere iyi günler dileyerek hızlı adımlarla oradan uzaklaştılar.
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