Disney Galasına Damga Vuran Olay! Ortalık Karıştı

Uzun süredir kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, lansman gecesinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Yakışıklı oyuncu, basın mensupları röportaj için beklerken ağır ve umursamaz hareketleri yüzünden gazetecilerden tepki gördü.

BUNU BEKLEMİYORDU...

Yaman röportaja geldiği anda muhabirler kameralarını ve fotoğraf makinelerini yere bırakarak Can Yaman'a tepki gösterdi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Neye uğradığını şaşıran Can Yaman hızlı adımlarla alanı terk etti.



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CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Baba tarafından Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Yugoslavya ve Makedonya göçmeni kökenlidir. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin Hukuk Bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur.

İlk televizyon deneyimini 2014 yılında, yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı, başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik ve Sezai Aydın'ın paylaştığı, Star TV'de yayımlanan Gönül İşleri adlı dizide Bedir Kocadağ karakteri ile yapmıştır.

Son olarak 'Bay Yanlış' adlı dizide rol almıştır. Can Yaman bir süredir oyunculuk kariyerini İtalya'da sürdürüyor.