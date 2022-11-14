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Dilek Ertek'e Veda! Ailesi Gözyaşı Döktü

Ünlü lüks mücevher markası Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek, okyanusa düşerek yaşamını yitirmişti. Okyanusa düşerek yaşamını yitiren iş insanı Dilek Ertek için Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. İşte detaylar...

Magazin 14.11.2022, 13:23 14.11.2022, 13:54 arif hür
Dilek Ertek'e Veda! Ailesi Gözyaşı Döktü

Dünyaca ünlü lüks mücevher markası Tiffany Co.'nun Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. 

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle Ertek'in balkondan aşağı düştüğü tespit edildi. 

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Okyanusa düşerek yaşamını yitiren iş insanı Dilek Ertek için Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.

Törene; Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk ve eşi başta olmak üzere aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Bir hayli üzgün olan ve gözyaşı döken aile üyeleri, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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KAPTAN İFADE VERDİ

Olaya ilişkin son gelişmelerle ilgili Günaydın'a konuşan Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yaşanan olayın uluslararası sularda gerçekleşmesi nedeniyle Tahiti'nin soruşturma başlatması yönünde Atuk'un büyük emeğinin olduğunu ve soruşturmanın derinleştirildiğini kaydeden Büyükpınar, şöyle devam etti:

"UZUN YILLARDIR BERABERLERDİ"

"Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Geminin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturma neticesinde Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğunun henüz teşhisi yapılmadı. 

Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayda bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra ancak bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli"

'MÜCEVHERLERİN KAYIP OLDUĞU YALAN'
Yaşanan olay sonrası Gökçe Atuk'un Tahiti'ye gittiğini söyleyen Avukat Büyükpınar, "Dilek Hanım'ın oğlu orada yapılan araştırmaları avukatlarla birlikte takip ediyor. Çok acı bir kayıp. Bugün veya yarın dönecek. Söylendiği gibi onlar kayıp, bunlar kayıp gibi bir şey yok.

Dilek Hanım'ın eşyaları Gökçe Bey'e teslim edilecek. Onlar teslim edildiği zaman neyin kayıp olup olmadığı anlaşılacak. Şu aşamada mücevherlerin kayıp olduğuna ilişkin çıkan haberler doğru değil" dedi.

'CİNAYET İHTİMALİ ÇOK ACI'
Soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Avukat Büyükpınar, "Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİ TAHİTİ'DEN AYRILDI
Yaşanan olay nedeniyle Gökçe Atuk'un çok üzgün olduğunu kaydeden Büyükpınar, "Gökçe Bey çok üzgün. Dilek Hanım'ın sevgilisi ise Tahiti'den ayrıldı" dedi.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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