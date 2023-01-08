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Dilan Çıtak, Şarkıyı Hadise'ye Kaptırınca Sitem Etti!
İbrahim Tatlıses'in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, şubat ayında çıkaracağı şarkıyı meslektaşı Hadise'yi kaptırınca sosyal medya hesaplarından isyan etti. İşte haberin detayları...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, şarkıyı Hadise'yi kaptırınca Twitter'dan isyan etti.
Şarkıcı, 20 bin TL yüzünden beğendiği eseri Hadise'ye kaptırınca açıklama yaptı.
Çıtak, "Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise'ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz" dedi.
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