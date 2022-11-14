Dilan Çiçek Deniz nişan attı! İşte ayrılığın perde arkası
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile bir süredir aşk yaşıyordu. Evlenecekleri konuşulan çiftten ayrılık haberi geldi.
Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un evleneceği konuşuluyordu, ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi. Dilan Çiçek Deniz, bir süredir evlilik planları yaptığı İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile geçen hafta Arnavutköy’de bir mekânda arkadaşlarıyla eğlenmişti.
Bir ara dışarı çıkıp soruları yanıtlayan Deniz, daha sonra içeri geçmiş ve sevgilisiyle romantik anlar yaşamıştı. Çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekâna gitti. Görgü tanıklarının anlattığına göre çift mekânda bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürüldü.
KISKANÇLIK KRİZİ
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin evleneceği konuşuluyordu. Ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.
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